حمدان بن محمد: تحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين بما يضمن استدامة استقرارهم وازدهار مستقبلهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا التي تم تشكيلها قبل نحو عام، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

واطلع سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، من أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين على آخر مستجدات أعمالها ضمن مساراتها، بما يضمن ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن تعزيز رفاه المواطنين، وإطلاق المشاريع الطموحة لخدمتهم، وتنفيذها وفق أرقى المعايير، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير الإمكانات كافة لما فيه خير المواطن وتعزيز استقراره الأسري وطمأنينته حيال حاضره ومستقبله، بما ينعكس إيجابياً على استراتيجية التنمية الشاملة في دبي باعتبارها مكاناً مثالياً للعمل والعيش.

وقال سموه: «إن مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، لامست جميع أوجه حياة المواطنين، وفق خطط محكمة بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات كافة في دبي»، مضيفاً سموه: «اعتمدنا خلال الفترة الماضية تخصيص 11500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي.. كما اعتمدنا قروضاً إسكانية لنحو 7 آلاف مستفيد بقيمة 7 مليارات درهم.. ماضون في العمل على توفير جودة حياة ومنظومة اجتماعية واقتصادية تضمن الحياة الكريمة لمواطنينا».

وأشار سموه إلى نجاح اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في تنفيذ مشاريع ومنافع وخدمات ومبادرات تخدم المواطنين وتعزز من جودة حياتهم، وقال سموه: «أطلقنا الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية.. وقدمنا دعماً لذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.. ووضعنا خططاً عاجلة للتوطين.. وأضفنا فرصاً استثمارية جديدة للمواطنين.. عملنا متواصل من أجل حياة سعيدة ومستقبل واعد لأهل دبي.. والقادم أفضل، بإذن الله». حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعيد محمد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي.

مشاريع مستقبلية

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على عدد من أبرز المشاريع المستقبلية التي تستهدف رفع جودة حياة المواطنين في دبي، وتوفير فرص عمل للشباب وترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري والسكاني.

ووجه سمو ولي عهد دبي أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بمواصلة العمل واستثمار الموارد والإمكانات كافة لدعم المواطنين، وفق منهجية متكاملة تعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، إلى أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة بعد مرور عام على إطلاقها برؤيةٍ تواكب تطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

يذكر أن اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين تهدف إلى توفير سبل الدعم كافة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين، وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما تتابع اللجنة ملف الخدمات مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متطورة ومتكاملة للمواطنين، علاوة على إطلاق واعتماد مجموعة شاملة من المبادرات، بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وشبه الحكومي ومتابعة تنفيذها، حيث تسعى اللجنة إلى توفير كافة سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة تقوم على مجموعة من المحاور التي تهتم بكل ما يخص المواطنين.