ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي يعزون في وفاة حرم جمعة السويدي

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة حرم جمعة إبراهيم السويدي، وذلك في مجلس العزاء بضاحية مويلح.

وأعرب سموهم عن صادق مواساتهم وتعازيهم لأسرة وذوي الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما حضر مجلس العزاء الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.