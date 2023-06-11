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الإمارات

عمر العلماء: تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات

عمر العلماء متحدثاً أمام الملتقى (من المصدر)
12 يونيو 2023 01:30

دبي (الاتحاد)

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عقد مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بالتعاون مع شركة «إنفيديا» العالمية، «ملتقى الذكاء الاصطناعي وتمكين رواد الأعمال»؛ بهدف التعريف بأحدث الابتكارات والمستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي و«الميتافيرس» والروبوتات، وتسليط الضوء على برنامج «إنفديا إنسبشن»، والاحتفاء بقصص نجاح الشركات التكنولوجية العالمية الناشئة والتعريف بها بما يسهم في تعميم تجاربها وإلهام رواد الأعمال في العالم للاستفادة منها في تطوير حلول قائمة على المجالات التكنولوجية المستقبلية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا والرقمنة، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يضمن توظيف إمكاناتها في خدمة الأفراد والمجتمعات.
وقال معاليه، إن مثل هذه المبادرات تعزز جهود حكومة دولة الإمارات وحكومات العالم في تمكين رواد الأعمال بأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات المستقبل في ابتكار أفضل الحلول القائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة المجتمعات.
وجهة
أكد مارك دومينيك، المدير الإقليمي لمؤسسة «إنفيديا»، أن دولة الإمارات تعتبر وجهة جاذبة للابتكار والشركات الناشئة، وهو ما يتماشى مع أهداف «إنفيديا» في تحفيز الابتكار عبر مختلف الصناعات، مشيراً إلى أن «إنفيديا» تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، لتوسيع برنامج «إنفيديا إنسبشن» في دولة الإمارات.
وجمع الملتقى نخبة من خبراء «إنفيديا» ورواد الأعمال والشركات الناشئة وأعضاء برنامج «إنفيديا إنسبشن» لكشف كيفية تمكين تطبيقات «أوبن أي آي» و«إنستا ديب»، إضافة إلى الاحتفاء بأكثر من 60 شركة ناشئة ضمن البرنامج في دولة الإمارات وأكثر من 14.000 شركة تكنولوجية ناشئة حول العالم.
كما تناول الملتقى آخر مستجدات ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي و«الميتافيرس» والروبوتات، وتم خلاله التعريف ببرنامج «إنفيديا إنسبشن»، خلال جلسة نقاشية مع شركاء البرنامج.

عمر العلماء
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد الرقمي
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