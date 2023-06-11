أكاديمية ربدان تُطلق مخيم «جاهزين يا وطن»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية ربدان، المُتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، تنظيم مخيم صيفي استثنائي لتمكين قادة المستقبل، تحت عنوان «جاهزين يا وطن»، في إطار جهود شاملة ومتكاملة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والوطنية ذات الصلة.

وسينطلق المخيم الصيفي «جاهزين يا وطن»، خلال الفترة من 10 إلى 27 يوليو 2023، في مقر أكاديمية ربدان الرئيسي في أبوظبي، وذلك لفئة الطلاب من عمر 15 إلى 17 عام؛ بهدف استثمار وقت فراغ الطلبة خلال الإجازة الصيفية، فضلاً عن إثراء معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التعليمية والتفاعلية.

وتُركز هذه المبادرة في مضمونها على عدد من المحاور الاستراتيجية والمهمة، منها: تطوير مهارات وقدرات المشاركين القيادية والمجتمعية والثقافية، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال التعرف على نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة، إلى جانب المشاركة في ورشات عملية وحلقات نقاشية ورحلات مجتمعية متنوعة. وأكد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الأكاديمية الراسخ نحو بناء الإنسان، والذي تستلهمه من الرؤية الاستثنائية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مُشيراً إلى أنه قد تم تصميم مخيم «جاهزين يا وطن» ليُقدم فرصة رائدة للمشاركين نحو اكتساب المهارات والمعارف والقدرات الأساسية لصنع مستقبلٍ واعد، إلى جانب تعزيز الاعتماد على النفس والاستقلالية، وتعزيز الإبداع والذكاء العاطفي والتفكير التحليلي والنقدي ومهارات اتخاذ القرار والتواصل مع الآخرين، وغيرها من المهارات المهمة والضرورية في وقتنا الحالي.