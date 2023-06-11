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الإدارة العامة لأمن المطارات تطلق مبادرة «صحتك ثروتك»

الإدارة العامة لأمن المطارات تطلق مبادرة «صحتك ثروتك»
12 يونيو 2023 01:30

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، إطلاق مبادرة «صحتك ثروتك» التي أُقيمت في مطارات دبي- مبنى 3، بحضور نائبه العميد حموده بالسويدا العامري، وعدد من الضباط، بمشاركة الشركاء في المجال الصحي.
وأشاد اللواء علي بن لاحج، في كلمته، بالجهات المشاركة في المبادرة، مؤكداً حرص الإدارة العامة لأمن المطارات على تعزيز مفهوم العمل الجماعي الذي يرتكز على دمج وتقوية عناصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تنظيم العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة والمتعلقة بتنمية الموارد البشرية التي تساهم في خلق بيئة صحية مُحفزة على الإنتاج والإبداع، الأمر الذي يساعد على توفير مناخ صحي يُلبي طموحات الموظفين ويسعدهم.

أمن المطارات
مطارات دبي
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