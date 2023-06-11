«الثاني عشر» يستأنفون امتحانات الفصل الثالث بمادة الرياضيات

دينا جوني (دبي)

يستأنف طلبة صفوف الثاني عشر امتحانات نهاية الفصل الثالث من العام الدراسي 2022-2023 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ويؤدي الطلبة اليوم الاثنين في الثاني عشر من يونيو مادة الرياضيات، ويوم الثلاثاء اللغة العربية في الثالث عشر من يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء في الرابع عشر من يونيو، والتربية الإسلامية يوم الخميس في الخامس عشر من يونيو، وأخيراً مادة الكيمياء أو الأحياء في السادس عشر من يونيو.

ويؤدي طلبة صفوف الثاني عشر امتحانات نهاية الفصل في سبع مواد دراسية إلكترونياً وورقياً، مقابل خمسة مواد أخرى ستكون إلكترونية بالكامل وتصحح آلياً.

وتعلن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي تدريجياً بدءاً من 22 يونيو ولغاية 26 يونيو، وفقاً للحلقات الدراسية. وبيّنت المؤسسة أنها ستعقد الامتحانات التعويضية خلال الفترة ما بين 19 و23 يونيو للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول. وسيتم تحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو، فيما حددت الفترة من 6 إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة، والإعلان عن نتائج نهاية العام الدراسي في 13 و14 يوليو، وهو اليوم الأخير من دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية للعام الدراسي 2022 - 2023.