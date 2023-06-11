«الأرصاد» يرفع تصنيف «بيبر جوي» إلى الدرجة الثانية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

رفع المركز الوطني للأرصاد، تصنيفه للحالة المدارية في بحر العرب «بيبر جوي» إلى إعصار من الدرجة الثانية، وذلك في إطار متابعته للحالة المدارية والتي أصدر 6 تقارير بشأنها، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة. وأشار المركز في تقريره للوضع الحالي إلى أنه إعصار من الدرجة الثانية يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 18.2 شمالاً وخط طول 67.7 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز ما بين 165 و175 كم/ الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وأضاف المركز أن المتوقع، من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار الإعصار المداري من الدرجة الثانية خلال الـ24 ساعة القادمة واتجاه الإعصار لشمال - شمال شرقي بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز ما بين 155 و175 كم/ س وسرعة تحرك الإعصار 6 كم/ س.

وفي ما يتعلق بالطقس اليوم، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

وحركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. كما يتوقع أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً. وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً بعد الظهر مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عُمان.