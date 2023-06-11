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«الطوارئ والأزمات» تؤكد استمرارية متابعة المستجدات للحالة المدارية

«الطوارئ والأزمات» تؤكد استمرارية متابعة المستجدات للحالة المدارية
12 يونيو 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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"الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية

 أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لمتابعة مستجدات الحالة المدارية وتقييمها ومدى تأثيرها على الدولة، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية واستعداد الجهات للتعامل معها، وبحضور وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الطاقة والبنية التحتية والمركز الوطني للأرصاد. 
ومن خلال المتابعة المستمرة، أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الإعصار المداري «بيبرجوي» قد تعمق إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح تصل إلى 165 - 175 كم/س، ومن المتوقع أن يستمر في التحرك تجاه الشمال والشمال الشرقي باتجاه السواحل الهندية - الباكستانية، ولا يوجد تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة القادمة. 
وأكد فريق التقييم المشترك، أنه ومنذ رصد تشكل الحالة المدارية، قامت الجهات المعنية كافة باتخاذ مختلف الإجراءات الاستباقية لضمان رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المدارية في حال تأثر الدولة بها، كما سيستمر الفريق بمتابعة الحالة لحين التأكد من انتهائها. 
كما أهاب فريق التقييم المشترك بالجمهور الكريم متابعة المستجدات كافة حول الحالة المدارية عبر منصات المركز الوطني للأرصاد، وعدم تداول الشائعات ونشرها تجنباً للمساءلة القانونية.

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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