جامعة الشارقة تنظم دورة المهارات الجراحية

الشارقة (وام)

نظم مركز التدريب الإكلينيكي ومعهد الشارقة الجراحي بجامعة الشارقة، دورة تدريبية متعلقة بالمهارات الجراحية لطلبة الكليات الطبية واختصاصيين بالمستشفيات والمراكز الطبية، والمعتمدة من كلية الجراحين الملكية في إنجلترا.

وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من ممارسة تقنيات الجراحة الآمنة، والاطلاع على أحدث تقنيات التعقيم وكيفية تحديد مبادئ الاستخدام الآمن لتقنيات التخدير الموضعي، والتعرف إلى الأدوات الجراحية الأساسية والاستخدام الآمن لها، وكيفية التعامل مع العقد الجراحية والأنسجة بشكل صحيح. وصرح الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، بأن هذه الدورة يتم تقديمها لأول مرة بالتعاون مع كلية الجراحين الملكية في إنجلترا، وقدمها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين وذوي الخبرة العالية، وذلك لتوفير تعليم طبي عالي الجودة. فيما أكد الدكتور نبيل سليمان، مدير مركز التدريب الإكلينيكي ومعهد الشارقة الجراحي، حرص المعهد على تنظيم مبادرات مماثلة تسهم في تمكين كادر العمل الطبي من تقديم الرعاية الصحية بكفاءة، وأن يكون ضمن أفضل المعاهد الجراحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وأشار المشرف على الدورة الدكتور علي الحسني، إلى أن هذه الدورة تسهم في فتح آفاق جديدة من الوظائف المستقبلية للطلبة، وتعزز معرفتهم العلمية ومهاراتهم العملية في مجال الممارسة الجراحية، وتؤهلهم لممارسة الجراحة بالطرق العلمية.