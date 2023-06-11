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انضمام عضو جديد لبرنامج «وفر» بالشارقة

عمر بن حريمل والحضور خلال لقاء ممثلي الشركة (وام)
12 يونيو 2023 01:29

الشارقة (وام)

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 وقعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مع شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، اتفاقية انضمام الشركة إلى برنامج «وفر» للخصومات، وذلك في إطار عقد شراكات استراتيجية وإبرام عقود توفيرية تخدم مستفيدي بطاقة وفر للخصومات.
وقّع الاتفاقية المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية ودوهي لي رئيس شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات وذلك بالمقر الرئيسي للدائرة في منطقة اللية بالخان. وبموجب هذه الاتفاقية سيحصل حاملي «بطاقة وفر» على خصومات وعروض ومميزات خاصة بنسبة 10% على جميع المنتجات في متاجر سامسونج بالدولة، بالإضافة إلى خصومات حصرية عبر الموقع الإلكتروني تصل إلى 30%. وقال المهندس عمر خلفان بن حريمل، إن موارد الشارقة من خلال «برنامج وفر» تسعى إلى ترجمة رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير الحوافز والخدمات المتميزة لأفراد المجتمع تحقيقاً للعيش الكريم، وتعزيزاً للاستقرار الاجتماعي، موضحاً أن التعاون مع الشركات الرائدة في مختلف المجالات، يعزز أهمية الدور الذي يسهم من خلاله «برنامج وفر» في دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالإمارة.

الشارقة
دائرة الموارد البشرية
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