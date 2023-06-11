هزاع بن حمدان بن زايد يكرم الفائزين بجائزة القصة المقروءة بطريقة «برايل»

أبوظبي (وام)

شهد الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان حفل تكريم الفائزين في الدورة العاشرة من جائزة القصة المقروءة بطريقة «برايل» للمكفوفين، والتي نظمتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، متمثلة في إدارة رعاية المكفوفين بالمؤسسة تحت شعار «الجميع يقرأ».

حضر الحفل الذي أقامته المؤسسة بقاعة القرم بمركز أبوظبي للطاقة، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير إدارة رعاية المكفوفين بالمؤسسة، وعدد من كبار المسؤولين.

وتقدمت ناعمة عبد الرحمن المنصوري في كلمتها بالشكر والتقدير إلى الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان لرعايته الكريمة لجائزة القصة المقروءة بطريقة «برايل» منذ انطلاقتها الأولى عام 2007، ما ساهم في إنجاحها واستمراريتها، بل وانتشارها، ليمنح الفرصة للراغبين من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم بالمشاركة، وليصبح حدثاً مهماً يحظى بدعم وتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ويلقى إقبالاً واسعاً وحضوراً متميزاً يجسد مدى أهمية هذا الحدث.

وأكدت أن الدعم الذي تحظى به مؤسسة زايد العليا من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأعضاء مجلس الإدارة، يمثل العنصر الرئيس لنجاح واستمرارية جائزة القصة المقروءة بطريقة «برايل» للمكفوفين.

من جانبه، ألقى عمر فايز العمري كلمة بالنيابة عن المشاركين، عبّر فيها عن شكرهم وتقديرهم لرعاية الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان للجائزة منذ انطلاق دورتها الأولى والتي كانت السبب الأول للنجاح الذي يتحقق ويتنامى عاماً بعد آخر، واشتمل برنامج الحفل على فقرة غنائية قدمها الفنان الإماراتي حمد العامري.

تكريم الفائزين

قام الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، ترافقه ناعمة عبد الرحمن المنصوري، في ختام الحفل، بتكريم الفائزين في الجائزة والتي شارك فيها 113 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها. وجاءت نتائج المستوى الأول للمسابقة للمرحلة العمرية من 6 إلى 9 سنوات، وشارك فيها 16 طالباً وطالبة عن فوز الطالبة تالا أحمد حسن الأعمر من دولة فلسطين بالمركز الأول، والمركز الثاني كان من نصيب محمد الراعي سعيد الراعي من الإمارات، واحتل المركز الثالث مهرة راشد عبد القادرالمرزوقي من الإمارات.

وفي المستوى الثاني المرحلة العمرية من 10 إلى 12 عاماً، شارك فيها 14 طالباً وطالبة، جاء في المركز الأول إسراء علي محمد الأميري من الإمارات، والمركز الثاني مها سيف الراشدي من الإمارات، والمركز الثالث عائشة محمد غريب اليماحي من الإمارات. وفي المستوى الثالث المرحلة العمرية من 13 إلى 15 عاماً تنافس فيها 18 طالباً وطالبة، وفاز بالمركز الأول غيث محمد سالم الغفلي من الإمارات، والمركز الثاني مؤيد حاتم الجنيد من السودان، والمركز الثالث سلطان بن سعود المالكي من السعودية.

وفي المستوى الرابع المرحلة العمرية من 16 إلى 18 عاماً، تنافس فيها 23 طالباً وطالبة، وفاز بالمركز الأول خالدة حاتم الجنيد من السودان، والمركز الثاني نورة راشد المري من الإمارات، والمركز الثالث غدير إبراهيم نصيف من البحرين.

وفي المستوى الخامس المرحلة العمرية من 19 وما فوق، وصل عدد المتنافسين فيها إلى 38 طالباً وطالبة، وفاز بالمركز الأول سيدي محمد اصنيب من موريتانيا، والمركز الثاني شيماء سليمان المرزوقي من الإمارات، والمركز الثالث طالب راشد المري من الإمارات.

ومن الفائزين من غير الناطقين باللغة العربية في المركز الأول أحمد كريم من باكستان، وفي المركز الثاني ايميلي ولشر من إيطاليا، والمركز الثالث أبيها إشفاق من باكستان.