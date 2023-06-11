«طرق دبي» توفر 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة

دبي(الاتحاد)

تعزيزاً لجهود حكومة دبي في تعزيز الاستدامة البيئية، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل الجماعي المستدامة، وتحقيق استراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي بحلول عام 2050، وقّعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة الفطيم للسيارات، لدعم منظومة النقل المستدام في الهيئة. وبمقتضى الاتفاقية، ستوفر الفطيم للسيارات، باعتبارها شريك التنقل الاستراتيجي للهيئة، لمدة ثلاثة أعوام، 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة، لاستخدامها في المؤتمرات والفعاليات الكبرى التي تستضيفها مدينة دبي، مع توفير التكنولوجيا والتقنيات المتعلقة بالشحن الكهربائي.

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن مجموعة الفطيم للسيارات، بول ويليس، رئيس قطاع السيارات في المجموعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة التي عقدت في برشلونة.

بهذه المناسبة، أعرب معالي مطر الطاير عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة الفطيم للسيارات، وقال: «تسهم هذه الشراكة في دعم مساعي دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، في تعزيز مكانة دبي واحدةً من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وتدعم جهود حكومة دبي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص».

وأضاف: «تعد اتفاقية الشراكة ترجمة عملية لاستراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050)، لتحويل جميع الحافلات ومركبات الأجرة والليموزين إلى عديمة الانبعاثات، وتسعى من خلالها الهيئة إلى تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050، وتحويل 100% من مركبات الأجرة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية عام 2040».

شراكة

تمتد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لثلاثة أعوام، وستوفر مجموعة الفطيم للسيارات، 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة، تشمل 10 حافلات كهربائية، و250 مركبة كهربائية، و100 مركبة هجينة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للشحن الكهربائي، والتي تشمل (10) وحدات شحن كهربائي بالتيار المستمر والمتردد، وتقديم الدعم الفني لأنشطة التشغيل والتنقل الكهربائي واستخدام التقنيات المتقدمة للأسطول الكهربائي.