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«كهرباء الشارقة» تبحث التعاون مع الولايات المتحدة

عبدالله الشامسي وميجان جريجونيس والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
12 يونيو 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وفداً من القنصلية العامة للولايات المتحدة برئاسة ميجان جريجونيس، القنصل العام في دبي، للاطلاع على جهود الهيئة في دعم الابتكار في مجالات الطاقة والمياه، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لإنتاج وإدارة الطاقة باستخدام التقنيات الحديثة، ومبادرات الهيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي، ورؤيتها للاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28)، وبحث فرص التعاون بين الهيئة والشركات الأميركية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.
 ورحب عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بزيارة الوفد الأميركي، مؤكداً حرص الهيئة على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع الشركات الأميركية، واستعرض عدداً من محاور استراتيجية الهيئة ومبادراتها ومشروعاتها. وأكد، خلال اللقاء، أن الهيئة تتطلع بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، إلى التعاون مع كل الجهات المحلية والدولية للحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة، وتنفيذ المشروعات وفق أفضل النظم والمواصفات البيئية.

الشارقة
كهرباء الشارقة
الولايات المتحدة
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