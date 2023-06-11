حجاج «زايد الإنسانية» يتوجهون للأراضي المقدسة 23 يونيو

هالة الخياط (أبوظبي)

توجَّه حجاج بيت الله الحرام المبتعثون من قبل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بالشكر للقيادة الرشيدة لإيفادها الراغبين من المواطنين والمواطنات كبار السن لتأدية مناسك الحج في ظل عدم قدرتهم على دفع تكاليفها.

وأكدوا لـ«الاتحاد»، خلال لقاء تعريفي لحجاج «زايد الإنسانية» المبتعثين للأراضي المقدسة ضمن برنامج زايد للحج، أن اختيارهم تم بعد تقديمهم للطلبات وفرزها إلكترونياً.

وتوجَّه كل من شعاع المنصوري، وسالم مبارك الزيدي، وعائشة سالم الزيدي، من المواطنين والمواطنات كبار السن الذين تم اختيارهم ضمن الـ600 حاج المبتعثين من المؤسسة، بالدعاء إلى الله تعالى أن يمدَّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه، بالصحة والعافية، متوجهين لهم بالشكر على الجهود التي يقدمونها لخدمة المواطنين والمواطنات، ومن ضمن تلك الجهود إتاحة الفرصة للالتحاق ببرنامج زايد للحج.

وقالوا إن البرنامج يعد «سنة حسنة» استنها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه فيها قيادتنا الرشيدة التي هي خير خلف لخير سلف.

وبهدف التيسير على الحجاج وتقديم أفضل الخدمات، نظمت «زايد الإنسانية»، أمس، لقاء تعريفيا لحجاجها المبتعثين للأراضي المقدسة ضمن برنامج زايد للحج، بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسة ووعاظ من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومسؤولي حملات الحج وأكثر من 250 من الحجاج المبتعثين من قبل المؤسسة. ونقل الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام المؤسسة، تحيات وتمنيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، للحجاج بحج مبرور ورحلة ميسرة. وقال الفلاحي في الكلمة التي ألقاها عبد العزيز الزيدي مدير قسم البرامج في مؤسسة زايد الإنسانية، إن هذا اللقاء يهدف إلى التعاون وتزويد حجاج البرنامج بالمعلومات وتعزيز التنسيق بين المشرفين الإداريين بالمؤسسة وأصحاب الحملات لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في جميع محطات الرحلة الإيمانية، مشدداً على ضرورة التيسير على الحجاج وتقديم الخدمات الضرورية كافة لهم حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم على أتم وجه.

وأفاد الفلاحي بأن التعاون قائم بين المؤسسة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي ترأس بعثة الحج الرسمية وحملات الحج بهدف التيسير على الحجاج، وتقديم أفضل التسهيلات لهم، بما في ذلك تقديم التوعية الدينية والإدارية قبل السفر وخلال وجودهم في الأراضي المقدسة، وتأمين الرعاية الصحية، وتوضيح تنقلات وإقامة الحجاج في الفنادق، وتقديم الخدمات الكاملة لهم، وكذلك توضيح كيفية تنقلهم بين المشاعر المقدسة، خصوصاً عند الوقوف بعرفة ويوم التروية وأيام التشريق.

ندوات

أوضح عبد العزيز الزيدي أن الندوات ستكون مستمرة خلال الأسبوع المقبل، حيث ستغادر بعثة زايد للحج يوم 23 يونيو الجاري، فيما ستكون العودة بعد أداء المناسك في 2 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن المؤسسة حددت مواعيد الندوات التعريفية والوعظية للحجاج التي ستقيمها قبل سفر الحجاج في مختلف إمارات الدولة لتعريف الحجاج كافة الذين سيتم ابتعاثهم ضمن الحملة، وسيتم اللقاء بحجاج الخارج في الأراضي المقدسة.

وستكون اللجنة الطبية لبرنامج زايد للحج جاهزة للعمل منذ انطلاق رحلة الحج حتى العودة.