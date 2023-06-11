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«الفجيرة الخيرية» تطلق حملة الأضاحي

«الفجيرة الخيرية» تطلق حملة الأضاحي
12 يونيو 2023 01:29

الفجيرة (الاتحاد)

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أعلن يوسف راشد المرشودي، مدير جمعية الفجيرة الخيرية، إطلاق حملة الأضاحي (أضحيتك فرحة وأجر) داخل وخارج الدولة، وتوزيع كسوة العيد وسلة الفواكه للأيتام والأسر المتعففة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإمارة، لافتاً إلى أن الجمعية بالتعاون مع إدارة المقاصب ببلدية الفجيرة، ستقوم بذبح ونقل وتوزيع لحوم الأضاحي، بما يتماشى مع تدابير الوقاية والسلامة والصحة العامة، وتستهدف الحملة هذا العام توزيع لحوم الأضاحي على 7000 أسرة، بواقع 2000 أسرة داخل الدولة، و5000 خارجها والعدد قابل للزيادة.
وأضاف المرشودي: «إن الجمعية حددت قيمة الأضحية بـ 550 درهماً داخل الدولة و400 درهم خارج الدولة، بينما قيمة كسوة العيد للأيتام 500 درهم، وسلة الفاكهة تبلغ 150 درهماً». موضحاً أن الجمعية، وللتيسير على المتبرعين، توفر مندوبيها في أكثر من (24) موقعاً في مختلف مناطق الفجيرة، إضافة إلى تحديد خمسة مقاصب لذبح الأضاحي في الإمارة وهي (الفجيرة - مسافي- مربح- دبا- البدية).

جمعية الفجيرة الخيرية
الأضاحي
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