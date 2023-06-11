مدير مركز محمد بن راشد للفضاء لـ «الاتحاد»: سلطان النيادي يلتقي علماء وقادة أبحاث علمية بعد إنجاز مهمته

آمنة الكتبي (دبي)

كشف المهندس سالم المري، مدير مركز محمد بن راشد للفضاء، أنه فور وصول سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، إلى كوكب الأرض خلال نهاية شهر أغسطس القادم، بعد إنجاز مهمته التي امتدت إلى 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، سوف يخضع لفترة راحة، ومن ثم سيجتمع مع العلماء وقادة الأبحاث العلمية المرتبطة بجسم سلطان، للمناقشة حول النتائج العلمية للوصول إلى دراسات ومخرجات علمية.

وقال لـ«الاتحاد»: «إن المرحلة المقبلة ستركز على البرامج العلمية المتنوعة الخاصة بالجامعات الإماراتية، بالإضافة إلى البرامج العلمية المرتبطة مع الشركاء من الولايات المتحدة الأميركية»، مبيناً أنه خلال الـ 3 أشهر الماضية كانت التجارب العلمية قليلة، وذلك بسبب التركيز على مهمة السير في الفضاء، وصيانة المحطة الدولية.

وقال: «نجح رائد الفضاء الإماراتي، وطاقم Crew-6 في مهمة إعادة تعيين موقع التحام المركبة الفضائية دراجون، التابعة لشركة (سبيس إكس)، بمحطة الفضاء الدولية، وكانت هذه العملية الثالثة لنقل المركبة دراجون من منفذ إلى آخر، حيث تم تكرار هذه المهمة في مناسبتين فقط، خلال مهمتي الطاقم Crew-1، والطاقم Crew-2».

وأضاف: «كما خصص النيادي 585 ساعة لإجراء عدد من التجارب العلمية الرائدة على متن محطة الفضاء الدولية، كما عمل النيادي على أجهزة لرصد الحالة الصحية للطاقم، مرتدياً قميصاً ورابطة رأس يقيس من خلالهما نبضات القلب، وضغط الدم، والتنفس وغيرها من الأمور، بهدف دراسة عمل وظائف أجسامهم في بيئة الجاذبية الصغرى».

وتابع: «كما شارك النيادي إلى جانب أعضاء الطاقم، في التجهيز لمهمة السير في الفضاء المقبلة خارج محطة الفضاء الدولية، لتركيب عدد من الألواح الشمسية، حيث كان يعمل على مناورات الذراع الروبوتية Canadarm2 من خلال نظام المحاكاة على الكمبيوتر، كما جهز سلطان معدات تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2 على متن محطة الفضاء الدولية. هذه التجربة تساعد على تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، ما يسهل إنتاجها على الأرض وفي الفضاء، ويقصر مدة إنتاج أدوية جديدة».

وفي إطار تعاون البعثة 69 على متن محطة الفضاء الدولية مع طاقم Ax-2 قال: «عمل رائد الفضاء سلطان النيادي مع رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي من طاقم Ax-2 على معالجة عينات في وحدة (كيبو) اليابانية، وذلك بهدف دراسة آثار الجاذبية الصغرى على استجابة الخلايا البشرية للالتهابات، كما شارك في أنشطة البحث البشري المدرجة على جدول الطاقم في محطة الفضاء الدولية، والتي تضمنت عمليات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوص الرؤية، واختبارات السمع».

وتابع: «وكانت فيزياء الفضاء أيضاً جزءاً من جدول أعمال الطاقم، حيث سعى العلماء والمهندسون إلى فهم كيفية تفاعل المواد التي صُنعت في الأرض مع ظروف الجاذبية الصغرى، كما شارك سلطان في تفريغ 6200 رطل من التجارب العلمية الجديدة، وإمدادات الطاقم، وأجهزة المحطة التي قدمتها مركبة الشحن سبيس إكس دراجون».

تجارب

قال المري: «سيعمل الطاقم على عدد من التجارب العلمية الأخرى، وستتضمن التحقيق في آثار الجاذبية الصغرى على احتراق المواد من أجل تعزيز سلامة المركبات الفضائية، واختبار أداة جديدة لقياس المناعة في الفضاء، وإجراء بحث على أنسجة عضلة القلب المزروعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتقييم وظائف القلب البشري في بيئة الجاذبية الصغرى».

وأضاف: «كما جمع النيادي عينات الهواء من مختبري وحدتي ديستنيو (كولومبوس) قبل تنظيف حديقة فيجي لإنتاج النباتات على متن محطة الفضاء الدولية. سيتم تحليل هذه العينات لأغراض البحث، كما شارك مع طاقم البعثة 69 في إرسال ما يقارب 1950 كجم من التجارب العلمية القيمة، وشحنات أخرى إلى الأرض، عبر مركبة الشحن الفضائية (دراغون)، وعمل على أبحاث متخصصة عن رقائق الأنسجة الخاصة بوظائف القلب، داخل مختبر وحدة (كيبو)، وعلى اختبار إمكانية طباعة أنسجة غضروف الركبة في الفضاء».