لجنة اقتصاد الفضاء تستعرض المشاريع الرئيسية

دبي (الاتحاد)

استعرضت لجنة اقتصاد الفضاء، التابعة لبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية وإحدى مبادرات وكالة الإمارات للفضاء، خلال اجتماعها الثاني، مشروعات صندوق الفضاء الوطني، كما أشادت بالجهود الجارية على الصعيد الوطني، لدعم وتطوير قطاعي الفضاء والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرقت اللجنة إلى أبرز مشروعات الصندوق الوطني للفضاء والمشروعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى دوره في بناء القدرات والكفاءات الوطنية، ورفع المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الفضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار نماذج جديدة وتطوير شركات ناشئة، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في الدولة.

وناقشت اللجنة أهمية بناء برامج لدفع نقل المعرفة والقدرات إلى قطاع الفضاء في الدولة مع التركيز على سلسلة القيمة، حيث اتفقت على تدشين برنامج لتسريع نمو مهارات الخريجين وتمكينهم في علوم وهندسة الفضاء ليكونوا مساهمين مؤثرين في قطاع الفضاء الديناميكي والمتطور باستمرار.

كما ناقشت اللجنة آخر مستجدات البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية «سرب»، والذي يضم مجموعة من أقمار الاستشعار عن بُعد تعتمد على تقنيات الرادار لتقديم قدرات تصوير غير مسبوقة، مع تطوير سلسلة القيمة الفضائية بأكملها. ويركز برنامج «سرب» على تطوير قدرات تصميم وتجميع وتكامل غير مسبوقة على المستوى التجاري داخل الدولة، حيث سيسهم بالتوسع في سلسلة القيمة الفضائية، مع التركيز على تطوير المركبات الفضائية لأغراض مراقبة الأرض المرتبطة مباشرة بالاستخدام التجاري للبيانات.

وتطرق الاجتماع، إلى التحديات الحالية لرواد الأعمال في قطاع الفضاء، وطرق التغلب عليها من خلال البرامج التي تندرج ضمن برنامج الإمارات لتطوير القدرات. يعمل برنامج المناطق الاقتصادية الفضائية الذي تم تمكينه من قبل صندوق الفضاء الوطني، على تمكين نظام بيئي فضائي قابل للتطبيق تجارياً داخل الدولة.

وترأس الاجتماع إبراهيم حمزة القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء من وكالة الإمارات للفضاء، وقطاع تنظيم الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، وقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وإدارة دعم الاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة- دبي.

مناطق الفضاء

أُطلق برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، كبرنامج شامل لدعم تأسيس ونمو واستدامة الشركات الوطنية ذات الصلة بقطاع الفضاء، مع تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، عبر التركيز على زيادة عدد الشركات بالمناطق الاقتصادية الفضائية في جميع أنحاء دولة الإمارات، لإشراك القطاع الخاص كمساهم رئيسي في جهود النمو والتنمية. وتعمل لجنة اقتصاد الفضاء، مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع لتمكين نمو النظام البيئي الفضائي.