وفد شرطة هونج كونج يطلع على إنجازات «المدينة الآمنة»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من شرطة هونج كونج على إنجازات مركز المدينة الآمنة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة البيانات الأمنية والمرورية والتحليلات وفق أفضل الممارسات الرقمية المتطورة عالمياً.

والتقى العميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، الوفد برئاسة العميد كاثرين كوان شوي شينغ، من شرطة هونج كونج، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني ذات الاهتمام المشترك، بحضور المقدم المهندس أحمد سرور الشامسي، مدير مركز المدينة الآمنة، والمقدم سعيد عبدالله الرشيدي، وعدد من الضباط.

واستمع الوفد، خلال الزيارة، إلى شرح من الرائد المهندس حمد علي الحمادي من مركز المدينة الآمنة حول التقنيات والأنظمة الذكية وآلية العمل وارتباطها بالأبراج وأنظمة الضبط الآلي الذكية والكاميرات والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية، حيث تعد أحد المشاريع الريادية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خطتها الاستراتيجية للتطوير والتحديث والتنبؤ بالجريمة والوقاية منها، وتعزيز مستوى إدارة السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطرق، وفقاً لتقنيات متطورة تُعد الأحدث على المستوى العالمي والمحلي.