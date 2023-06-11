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14 موهوباً من منتسبي «شرطة أبوظبي» «سفراء للمراسم»

عبدالله الفلاحي والحضور مع الخريجين (من المصدر)
12 يونيو 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت إدارة المراسم والعلاقات العامة ومركز إدارة المواهب في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج «سفراء المراسم»، والتي تضم 14 موهوباً من المنتسبين، ويركز البرنامج على تأهيل ضباط متحدثين للغات الأجنبية لأداء المهام في المراسم ومرافقة الضيوف للاستفادة من كفاءتهم في دعم عمليات إدارة المراسم والعلاقات العامة. وأكد العقيد سهيل محمد الخيلي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، أن الموهوبين تم اختيارهم بناءً على معايير وشروط تلائم متطلبات العمل في مجال البروتوكول ومرافقة الشخصيات المهمة، مشيداً بالدور الرائد الذي يقوم به مركز إدارة المواهب في استكشاف وصقل مهارات الموهوبين من خلال برامج الرعاية التي يقدمها المركز.
وأوضح الرائد عبدالله سالم الفلاحي، مدير مركز إدارة المواهب، على ضرورة الاستفادة من الموهوبين الذين يجيدون تحدث اللغات الأجنبية، وأن مركز إدارة المواهب يسعى دائماً إلى اكتشاف ورعاية المواهب.

شرطة أبوظبي
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