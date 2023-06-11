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شرطة الشارقة تبحث مجالات العمل الأمني مع هونغ كونغ

شرطة الشارقة تبحث مجالات العمل الأمني مع هونغ كونغ
12 يونيو 2023 01:29

الشارقة (وام)

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 بحث العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، خلال لقائه مؤخراً بمقر القيادة، وفداً من شرطة هونغ كونغ برئاسة العميد كوان شيا شينغ كاثرين، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي والأمني، والاطلاع على المشروعات التطويرية التي تشهدها شرطة الشارقة ضمن منظومة تعزز الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع.
واصطحب نائب قائد عام شرطة الشارقة، وفد شرطة هونغ كونغ في جولة تفقدية لغرفة العمليات المركزية، للتعرف على آلية العمل باتباع أفضل الآليات والتقنيات المتطورة.

شرطة الشارقة
هونغ كونغ
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