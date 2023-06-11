«الاتحادية للجنسية» تستعرض الجيل الثاني من «الهوية» وجواز السفر الإلكتروني

أبوظبي (وام)

اختتمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مشاركتها في معرض ومؤتمر الطباعة التخصصية لإنتاج وإصدار المستندات الآمنة كجوازات السفر وبطاقات الهوية والتأشيرات والأوراق النقدية والوثائق الحكومية ذات الصلة والذي عقد مؤخراً في مدينة ناسو بجزر البهاماس في أميركا اللاتينية.

جاءت مشاركة الهيئة في إطار استعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق الجيل الثاني من بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر الإلكتروني اللذين يجسدان المفاهيم الحديثة للمواصفات الفنيّة الرائدة للمستندات والوثائق الحكومية الآمنة لاسيما تسليط الضوء على التقنيات المستخدمة في إثبات الهوية الشخصية للأفراد والقائمة على أسس الابتكار النوعي باستخدام مختلف وسائل التحقق الحديثة.

وقال العميد مطر خرباش الساعدي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالهيئة، رئيس الوفد، إن مشاركة الهيئة شهدت استعراض حيثيات التحول الأمني للوثائق والخصائص والمواصفات التقنية الرائدة التي يتميز بها جواز السفر الإماراتي في مجال السفر لتعزيز مرونة التنقل الآمن عبر مختلف نقاط السفر الدولية ما يمثل خطوةً أساسية تعكس المساعي الحكومية الحثيثة في دولة الإمارات والجهود التي تترجمها الهيئة لتحقيق تلك الرؤى الاستراتيجية التي نجحت بالتعاون مع الشركاء في تعزيز ريادة جواز السفر الإماراتي على مدى السنوات الماضية ليصبح الجواز الأقوى عالميًّا.

المؤتمر

يذكر أن مؤتمر ومعرض الطباعة التخصصية للوثائق الآمنة بأميركا اللاتينية شهد في دورته الحالية مشاركة أكثر من ثلاثين جهة حكومية تمثل 40 دولة من مختلف أنحاء العالم وهو امتداد للمؤتمر المنعقد مؤخرًا في ذات الشأن لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والذي حظيت فيه الهيئة بالحصول على جائزة أفضل إصدار لبطاقة الهوية.

تحول

كما أشار الساعدي -خلال المشاركة- إلى التحول النوعي الذي شهدته خصائص بطاقة الهوية الإماراتية في جيلها الثاني التي تم تطويرها بمواصفات جديدة أكثر أماناً وتطوراً، والتي روعي في تصميمها الجديد توظيف أحدث التقنيات الطباعية وأنظمة التشغيل المتطورة وأجهزة الطباعة الأمنية فائقة الدقة والسرعة والكفاءة الداعمة لمنع محاولات التزوير أو التزييف، مؤكداً أن المشاركات الدولية تعزز فرص الاطلاع ومعرفة أفضل الممارسات وعقد المقارنات المعيارية فضلاً عن بحث تطوير مختلف مخرجات أعمال الهيئة وأنشطتها بما يدعم تعزيز الرؤى الاستراتيجية وتحقيق المستهدفات المؤسسية.

إلى ذلك، قدّم وفد الهيئة المشارك العروض التقديمية والحيّة لمواصفات وخصائص وثائق التعريف بالهوية الشخصية للأفراد، إلى جانب استعراض باقات الإقامة الذهبية المقدمة في الهيئة لمختلف المشاركين والزوار لتعزيز الترويج وإبراز تنافسية الدولة ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وما تقدمه الدولة من امتيازات للقاصدين إليها.