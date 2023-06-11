محققو «مرور دبي».. احترافية في تفكيك ألغاز الحوادث الغامضة

دبي (الاتحاد)

نجح محققو الحوادث المرورية في مركز شرطة بر دبي، في حل القضايا المرورية المجهولة التي وقعت في المنطقة، والتعرف على المتسببين فيها، بفضل التدريب العالي والخبرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبالتنسيق مع الشركاء في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأكد العميد عبدالله خادم سرور مدير مركز شرطة بر دبي، حرص المركز على تعزيز الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، والمساهمة في تحقيق مؤشر خفض الحوادث المرورية بنسبة صفر حوادث وفيات لكل 100 من السكان.

وأشار إلى أن المركز استطاع تحقيق نسبة 100% في حل «القضايا المرورية المجهولة» خلال العام الماضي .

ومن القضايا المرورية التي تعامل معها محققو الحوادث المرورية في مركز شرطة بر دبي، تمكن فريق التحقيق من التعرف على هوية رجل متوفى في حادث سير من خلال ورقة عثر عليها الفريق على بعد 70 متراً من مكان الحادث.

وأوضح النقيب أحمد خلفان بن لاحج، رئيس قسم التسجيل المروري في مركز شرطة بر دبي، المحقق والقائم على هذه القضايا، أن السائق المتوفى كان يقود سيارة صالون صغيرة على شارع محمد بن زايد، لكنه انحراف بشكل مفاجئ وخاطئ بهدف اللحاق بأحد المخارج ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة تسير في مسارها الأيمن الصحيح، ومن قوة الاصطدام دفعت الشاحنة السيارة لمسافة 100 متر واشتعلت النيران فيها بسرعة.

وبين أن السائق توفي على الفور فيما انتشرت النيران في جسم السيارة وأثرت حرارتها على شكل هيكلها الخارجي، ولم يتم العثور سوى على نصف لوحة من لوحتي أرقامها تتضمن رقمين فقط، وبالتالي يصعب من خلالهما تحديد هوية السائق والوصول إلى بياناته.

وبين أن فريق التحقيق في الواقعة، باشر التدقيق والتخطيط في موقع الحادث من مسافة 100 متر، فلاحظ أحد المحققين وجود ورقة على بعد 70 متراً من مكان الحادث مُلتصقة بحاجز حديدي بالقرب من الجدار الذي يفصل الشارع في الاتجاهين، فسارع إلى جلبها والتدقيق في محتوياتها لعلمه بغرابة وجودها في المكان.

وأوضح أنه من خلال تفحص الورقة تبين أنها عبارة عن ورقة خاصة بإحدى الجهات الحكومية العاملة في مجال الصحة، فتم التواصل معها، والحصول على رقم صاحب الورقة ليتبين أنه مالك السيارة الحقيقي لكنه كان على قيد الحياة.

وأشار إلى أنه عند سؤاله مالك السيارة عن هوية من يقودها أكد أنه صديقه، وأنه أخذها لإنهاء بعض احتياجاته، مبيناً أنه بسبب هذه الورقة ودقة ملاحظة المحقق تم التعرف بسرعة على هوية المتوفى واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وفي قضية ثانية، تعامل مركز شرطة بر دبي مع بلاغ عن تجاوز سائق سيارة مُجهولة للإشارة الحمراء وصدمه أحد مستخدمي دراجة «السكوتر» الذي كان يسير في خط سيره الصحيح، ثم الهرب من مكان الحادث ما نتج عنه تعرض مُستخدم «السكوتر» إلى إصابات بليغة وكسور نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وبين النقيب أحمد بن لاحج أن قسم التسجيل المروري والمحققين باشروا البحث والتحري عن المركبة المُتسببة في الحادث إلى أن عثروا عليها في أحد المواقف على مسافة تقارب 2.8 كيلومتر من موقع الحادث دون وجود السائق فيها، مشيراً إلى أن مُقدمة السيارة كانت مُتضررة مع وجود تهشيم في الزجاج الأمامي.

وأضاف أن فريق مسرح الجريمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، عمل على الفور على مسح آثار البصمات عن السيارة، وخلال تفتيشها عثر فيها على عقد الإيجار المُسجل باسم شخص آسيوي، مشيراً إلى أنه تبين من خلال المتابعة والبحث أن هذا الشخص استأجرها وكانت برفقته سيدة، وبعد أن تسبب في الحادث أوقف السيارة ولاذ بالفرار باستخدام سيارة أجرة، فتم إلقاء القبض عليه لاحقاً.

«الحبس والغرامة أو إحداهما»

تعاقب المادة 49 البند «خامساً» من القانون الاتحادي بشأن السير والمرور وتعديلاته، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من لم يتوقف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري من قبله أو عليه، ونتجت عنه إصابات في الأشخاص.