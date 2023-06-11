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«تريندز» و«الإعلام الأمني بشرطة دبي» يبحثان التعاون

محمد العلي والحضور خلال لقاء وفد شرطة دبي (من المصدر)
12 يونيو 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وإدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة دبي، آفاق التعاون البحثي والإعلامي بين الجانبين، بما يعزز آفاق المعرفة ويحقق الأهداف المشتركة والتعاون في مجالات النشر واستطلاعات الرأي ووسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال زيارة لوفد من الإعلام الأمني برئاسة منال إبراهيم وعضوية الرائد خالد محمد المري رئيس قسم التواصل الاجتماعي، والرائد جمعة الجلاف رئيس قسم السمعة، رفقة عددٍ من الموظفين، حيث رحب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز بالوفد وأطلعه على طبيعة عمل «تريندز»، خاصة في المجالين البحثي والإعلامي، وإصداراته العلمية ومجالاتها، إضافة إلى إداراته، خاصة الباروميتر العالمي والتدريب.
وأكد الجانبان أهمية البحث العلمي والإعلام في توعية الجمهور ونشر المعرفة، وشددا على تكامل الأدوار بين الجانبين للإسهام الفاعل في نقل المعرفة الهادفة، وتطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي لمواجهة المخاطر والتهديدات، عبر الاستشراف والتدريب والتطوير المستمر.
بدورها، أشادت مديرة الإعلام الأمني بشرطة دبي بجهود «تريندز» البحثية وإسهاماته الإعلامية، مؤكدة أن سمعة المركز وعمله البحثي يؤكدان المستوى الذي وصلت إليه مخرجاته العلمية والمعرفية من كفاءة ومهنية عاليتين، وقالت إن «تريندز» بات اليوم من أهم المراكز في المنطقة، مشيدة برؤيته العالمية المتطلعة إلى المستقبل القائم على المعرفة، كما ثمنت اهتمام «تريندز» بقطاع الشباب، وتوفير فرص العمل البحثي لهم، وتأهيلهم وتمكينهم، باعتبارهم قادة الغد وبناة المستقبل.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
شرطة دبي
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