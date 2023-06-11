المرر يترأس وفد الدولة في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 156 والذي انعقد اليوم في مقر الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، برئاسة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام.

وتم، خلال الاجتماع، استعراض آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.