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بعثة الحج التحضيرية تغادر إلى الأراضي المقدسة

معتمرون وزوار يطوفون حول الكعبة الشريفة في مكة المكرمة
11 يونيو 2023 19:53

غادرت بعثة الحج التحضيرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أرض الوطن، اليوم الأحد، متجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لمزاولة مهامها في تجهيز مقر البعثة الرسمية، والإشراف على التحضيرات في منى وعرفات ومزدلفة، والاطمئنان على سكنات حجاج الدولة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومقراتهم في بقية المناسك، والتأكد من تزويدها بكل وسائل الراحة.
وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لأعضاء البعثة التحضيرية، أن خدمة حجاج الدولة شرف يتمنى الجميع أن يحظى به، داعياً إلى الإخلاص والتفاني في العمل، وأن يكونوا خير سفراء لخدمة الحجاج، وتوفير كل الوسائل التي تعينهم ليؤدوا حجهم صحيحاً كاملاً وفق أحكام الشرع الحنيف، متضرعاً إلى الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونوابه وإخوانه حكّام الإمارات وولي عهده الأمين، مثمناً اهتمامهم الكبير بكل شؤون الحجاج، وتوفير كامل الدعم المادي والمعنوي للهيئة، ومكتب شؤون الحجاج للدولة.
ونوه رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ملكاً وولياً للعهد، وحكومة وشعباً.

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المصدر: وام
بعثة الحج
حجاج الإمارات
محمد مطر الكعبي
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