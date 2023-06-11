الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ريم الهاشمي تبدأ جولة في أميركا اللاتينية والكاريبي

ريم الهاشمي تبدأ جولة في أميركا اللاتينية والكاريبي
11 يونيو 2023 17:38

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وفد دولة الإمارات رفيع المستوى إلى جمهورية كولومبيا يومي 8 و9 يونيو الجاري بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
كان في استقبال وفد دولة الإمارات معالي جرمان أومانا وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي وفرانسيسكو كوي نائب وزير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الكولومبية.
ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وطرق دعم التجارة والاستثمار. وألقت معالي الهاشمي كلمة في افتتاح «منتدى الأعمال الإماراتي-الكولومبي» شددت خلالها على ضرورة مواصلة استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين لتأسيس المزيد من الشراكات التجارية.
حضر منتدى الأعمال العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية والكولومبية، مثل «مبادلة» و«جهاز أبوظبي للاستثمار». وشهد المنتدى مناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. 

أخبار ذات صلة
البرازيل تدعو إلى "التغلّب على الخلافات" في أميركا اللاتينية
«الوطني الاتحادي» مراقباً في برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي
  • وبحث وفد الدولة مع فيرونيكا ألكوسر سيدة كولومبيا الأولى، الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات في كولومبيا ومساهماتها في تمكين الشباب والنساء.
    وعقد الوفد، خلال زيارته إلى العاصمة بوغوتا، اجتماعاً مع معالي ألكسندر لوبيز مايا رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، ومعالي ديفيد راشيرو رئيس مجلس النواب إضافة إلى أعضاء آخرين في الكونجرس تم فيه التركيز على التعاون بين البلدين في المجال البرلماني.
    من جهتها، سلطت جلوريا فلوريس رئيسة اللجنة الثانية في الكونجرس الكولومبي المسؤولة عن العلاقات الدولية والتجارة الخارجية، الضوء على خطة التنمية الوطنية الكولومبية الجديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والبيئة والأمن الغذائي.
    والتقت معالي الهاشمي أيضاً معالي سوزانا محمد وزيرة البيئة في كولومبيا.
    وشارك وفد دولة الإمارات في فعالية أقيمت في جامعة كولومبيا الوطنية لتسليط الضوء على جهود الإمارات في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
    كما حضر الوفد حفلاً موسيقياً نظمته وزارة الثقافة بمسرح «كولون» التاريخي في بوغوتا، وقدم خلاله فنانون ناشئون مقطوعات كولومبية مميزة.
المصدر: وام
ريم الهاشمي
أميركا اللاتينية
الكاريبي
جولة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 12:17
لهذا السبب.. ديفيز يفضل الريال على «البارسا»
الرياضي
لهذا السبب.. ديفيز يفضل الريال على «البارسا»
اليوم 12:08
"الخارجية" تشارك في اجتماع شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن في واشنطن
الإمارات
"الخارجية" تشارك في اجتماع شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن في واشنطن
اليوم 12:03
ناشيونال جيوغرافيك العربية تأخذ قراءها إلى جولة شائقة من متاحف أوروبا إلى أعماق المتوسط
دنيا
ناشيونال جيوغرافيك العربية تأخذ قراءها إلى جولة شائقة من متاحف أوروبا إلى أعماق المتوسط
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©