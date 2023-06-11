ريم الهاشمي تبدأ جولة في أميركا اللاتينية والكاريبي

ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وفد دولة الإمارات رفيع المستوى إلى جمهورية كولومبيا يومي 8 و9 يونيو الجاري بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

كان في استقبال وفد دولة الإمارات معالي جرمان أومانا وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي وفرانسيسكو كوي نائب وزير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الكولومبية.

ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وطرق دعم التجارة والاستثمار. وألقت معالي الهاشمي كلمة في افتتاح «منتدى الأعمال الإماراتي-الكولومبي» شددت خلالها على ضرورة مواصلة استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين لتأسيس المزيد من الشراكات التجارية.

حضر منتدى الأعمال العديد من المؤسسات والشركات الإماراتية والكولومبية، مثل «مبادلة» و«جهاز أبوظبي للاستثمار». وشهد المنتدى مناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.



وبحث وفد الدولة مع فيرونيكا ألكوسر سيدة كولومبيا الأولى، الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات في كولومبيا ومساهماتها في تمكين الشباب والنساء.

وعقد الوفد، خلال زيارته إلى العاصمة بوغوتا، اجتماعاً مع معالي ألكسندر لوبيز مايا رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، ومعالي ديفيد راشيرو رئيس مجلس النواب إضافة إلى أعضاء آخرين في الكونجرس تم فيه التركيز على التعاون بين البلدين في المجال البرلماني.

من جهتها، سلطت جلوريا فلوريس رئيسة اللجنة الثانية في الكونجرس الكولومبي المسؤولة عن العلاقات الدولية والتجارة الخارجية، الضوء على خطة التنمية الوطنية الكولومبية الجديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والبيئة والأمن الغذائي.

والتقت معالي الهاشمي أيضاً معالي سوزانا محمد وزيرة البيئة في كولومبيا.

وشارك وفد دولة الإمارات في فعالية أقيمت في جامعة كولومبيا الوطنية لتسليط الضوء على جهود الإمارات في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

كما حضر الوفد حفلاً موسيقياً نظمته وزارة الثقافة بمسرح «كولون» التاريخي في بوغوتا، وقدم خلاله فنانون ناشئون مقطوعات كولومبية مميزة.