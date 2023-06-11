آخر أخبار الإعصار "بيبرجوي" في بحر العرب

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار "بيبرجوي" في بحر العرب تحول إلى إعصار من الدرجة الثانية ولا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الخمس أيام القادمة.

وقال المركز، في تقرير، إن اعصار من الدرجة الثانية يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 18.2 شمالاً وخط طول 67.7 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 165 إلى 175 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وأضاف "من المتوقع، من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار الإعصار المداري من الدرجة الثانية خلال الـ 24 ساعة المقبلة واتجاه الإعصار لشمال - شمال شرقي في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 155 -175 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم/ س".