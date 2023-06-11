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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
11 يونيو 2023 17:04

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:00 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 13:41 والجزر الثاني عند الساعة 03:04.
بحر عمان خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والمد الثاني عند الساعة 06:16 والجزر الأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:55.

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المصدر: وام
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