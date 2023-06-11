بدور القاسمي تشهد حفل تخريج 670 طالباً وطالبة من "أميركية الشارقة"

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، حفل تخريج 670 طالباً وطالبة من خريجي دفعة ربيع 2023 من الجامعة الأميركية في الشارقة، الذي عقد في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة. و شملت الدفعة 282 خريجاً و 388 خريجة منهم 572 خريجاً في مرحلة البكالوريوس و 98 في مرحلة الدراسات العليا.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها بحفل التخريج أن خريجي الجامعات خلال الفترة الحالية أفضل تجهيزاً للتعامل مع الحياة الواقعية من نظرائهم السابقين نظراً لأنهم أكملوا دراستهم خلال جائحة عالمية غير مسبوقة وبالتالي باتوا أكثر استعداداً لمواكبة التحديات وتكييف المتغيّرات لصالحهم ولخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.

وهنأت الشيخة بدور القاسمي الخريجين والخريجات وشاركت الحضور ثلاثة تأملات شكّلت حياتها واستوحتها من الكاتبة النيجيرية شيماماندا نغوزي أديشي والشاعرة والكاتبة الأميركية مايا أنجيلو والأديب اللبناني جبران خليل جبران على التوالي.

وقالت "لا تغّير نفسك لإرضاء الآخرين عندما تكون شاباً قد تجد صعوبة في تأكيد هويتك الثقافية خوفاً من رفضها من المحيطين بك ولكن تذكر دائماً من أنت ومن أين أتيت سينسى الناس ما قلته وسينسون أيضاً ما فعلته لكنهم لن ينسوا أبداً كيف جعلتهم يشعرون لذلك من السهل التركيز على النجاح الفردي والتغاضي عن أهمية اللطف فعلٌ صغيرٌ من اللطف له تأثير أبعد بكثير من تصورنا المباشر كن لطيفاً مع نفسك ومع والديك ومع أولئك الأقل حظاً منك ثق بأحلامك لأن فيها البوابة الخفية للخلود دع أحلامك ترشدك واسمح لها بإشعال شغفك وستتفاجأ بقدرتك على المساهمة في هذا العالم".

من جانبها هنأت الدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة الخريجين والخريجات من دفعة ربيع 2023 متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح قائلة مبارك لكم هذا الإنجاز الرائع لقد ثابرتم حتى حققتم ما كنتم تصبون إليه وصرتم اليوم جزءًا من المجتمع المتنامي لخريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة والذين ميزوا أنفسهم من خلال إنجازاتهم الشخصية والمهنية كما تعلمون لقد احتفلنا خلال العام الماضي بمرور 25 عامًا على تميز الجامعة الأمريكية في الشارقة وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة ونحن نتطلّع اليوم إلى الخمسة وعشرون عامًا القادمة و نريد أن نبني على نجاحاتنا من أجل غد أفضل للجميع لقد صنعت الجامعة لنفسها مكانًا متميّزًا في هذا العالم بصفتها مؤسسة أكاديمية مرموقة ومركزًا للأبحاث ترعى الخريجين من أعلى المستويات وأنتم اليوم دليل حي على القوة التحويلية للتعليم الذي تقدمه الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وكرّمت الشيخة بدور القاسمي خلال الحفل الخريجتين هند خالد الهرمودي تخصص هندسة مدنية وزينة معز الناصر تخصص هندسة كهربائية واللتين حصلتا على كأس رئيسة الجامعة لتحقيقهما أعلى معدل درجات تراكمي كما حصلت رميشة نيار صديقي تخصص مالية على كأس مديرة الجامعة لتميّزها الأكاديمي وخصالها الحميدة وخدمتها للجامعة.

وقالت الخريجة سارة جمجوم خلال إلقائها كلمة الخريجين سننطلق في هذا العالم لنكون قادة المستقبل وأنا لا أدّعي أن الطريق سيكون سهلاً بل سنواجه تحديات إلا أننا عندما نترك هذه القاعة اليوم سنكون مجهزين لمواجهة تحديات المستقبل وسنتكّيف وننمو في العالم الحقيقي تمامًا كما تعلّمنا التكيّف مع البيئات الاجتماعية المتنوعة والبيئة الأكاديمية الحازمة في الجامعة دعونا نتحرر من مناطق الراحة الخاصة بنا ونترك بصمتنا أينما ذهبنا دعونا نكتشف مواهبنا ونرعاها ونبني عليها وكما قالت الشيخة بدور ذات مرة "لدينا جميعًا مَلكات ومواهب نقدمها للعالم لذا أطلقوها لتتألق".