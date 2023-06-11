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سلطان القاسمي يستقبل اللورد أليك بروورس بالجامعة الأميركية في الشارقة

سلطان القاسمي يستقبل اللورد أليك بروورس بالجامعة الأميركية في الشارقة
11 يونيو 2023 15:03

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم ، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، البروفيسور اللورد أليك بروورس أحد مؤسسي مجلس الأمناء بالجامعة الأميركية في الشارقة.

ورحب سموه خلال الاستقبال الذي أقيم في مقر الجامعة بالبروفيسور اللورد أليك بروورس، مهنئاً سموه إياه بمناسبة تكريمه بالدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية في الشارقة، الذي يعتبر أعلى وسام تمنحه الجامعة للبروفيسور، مشيداً سموه بمسيرته العلمية وإنجازاته وإسهاماته المتميزة خلال الفترة الماضية، كما بحث سموه المواضيع العلمية التي تسهم في خدمة العلم والباحثين وطلبة الجامعات.

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 وفي ختام الاستقبال تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإهداء درع الجامعة الأميركية للبروفيسور اللورد أليك بروورس، إضافة إلى تكريم عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة والمنتهية مدتهم في المجلس، حيث التقط معهم الصور التذكارية وهم: تشارلز كوتون، وحميد جعفر، والدكتورة جورجيا نوجنت، ورياض الصادق، موجهاً سموه لهم الشكر والتقدير على جهودهم خلال فترة عضويتهم في المجلس ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
الشارقة
الجامعة الأميركية في الشارقة
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