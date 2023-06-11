زيارة رئيس الدولة إلى تركيا تتصدر اهتمامات الإعلام التركي

تصدرت أنباء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتركيا العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام والصحف التركية التي أكدت على قوة العلاقات بين البلدين.

فمن جانبها تصدرت صحيفة تركيا تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" والتي أكد فيها سموه حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

كما أبرزت صحيفة تركيا تصريحات سموه بشأن مباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومناقشة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكاتهما الاقتصادية. فيما أشارت صحيفة جمهوريت التركية إلى أن الاجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

من جانبها أبرزت صحيفة حرية التركية الاحتفاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عرض قيادة سيارة من إنتاج تركيا، حيث ظهر سموه والرئيس التركي وهما على متن المركبة الكهربائية وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يقودها وإلى جانبه مضيفه الرئيس أردوغان.

كما أبرزت الصحف والمواقع الإخبارية التركية الاستقبالات الرسمية التي نظمت لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" في مطار اتاتورك بإسطنبول ومباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تعزيز العلاقات.



