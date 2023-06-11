الإثنين 12 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

زيارة رئيس الدولة إلى تركيا تتصدر اهتمامات الإعلام التركي

جانب من زيارة رئيس الدولة إلى تركيا(وام)
11 يونيو 2023 13:28

تصدرت أنباء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتركيا العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام والصحف التركية التي أكدت على قوة العلاقات بين البلدين.

فمن جانبها تصدرت صحيفة تركيا تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" والتي أكد فيها سموه حرص دولة الإمارات على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

كما أبرزت صحيفة تركيا تصريحات سموه بشأن مباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومناقشة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكاتهما الاقتصادية. فيما أشارت صحيفة جمهوريت التركية إلى أن الاجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس روسيا الاتحادية بـ "يوم روسيا"
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الفلبين بذكرى استقلال بلاده

من جانبها أبرزت صحيفة حرية التركية الاحتفاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عرض قيادة سيارة من إنتاج تركيا، حيث ظهر سموه والرئيس التركي وهما على متن المركبة الكهربائية وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يقودها وإلى جانبه مضيفه الرئيس أردوغان.

كما أبرزت الصحف والمواقع الإخبارية التركية الاستقبالات الرسمية التي نظمت لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" في مطار اتاتورك بإسطنبول ومباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تعزيز العلاقات.

المصدر: وام
تركيا
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
الاقتصادي
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 12:17
لهذا السبب.. ديفيز يفضل الريال على «البارسا»
الرياضي
لهذا السبب.. ديفيز يفضل الريال على «البارسا»
اليوم 12:08
"الخارجية" تشارك في اجتماع شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن في واشنطن
الإمارات
"الخارجية" تشارك في اجتماع شبكة نقاط الاتصال للمرأة والسلام والأمن في واشنطن
اليوم 12:03
ناشيونال جيوغرافيك العربية تأخذ قراءها إلى جولة شائقة من متاحف أوروبا إلى أعماق المتوسط
دنيا
ناشيونال جيوغرافيك العربية تأخذ قراءها إلى جولة شائقة من متاحف أوروبا إلى أعماق المتوسط
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©