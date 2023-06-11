تحديد إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ.

وقد تقرر أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم 9 ذي الحجة، ولغاية 12 ذي الحجة 1444ه، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء التعميم استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2023.

وبهذه المناسبة هنأت الهيئة قيادة وحكومة وشعب دولة الامارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.