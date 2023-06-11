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ذياب بن زايد: الرؤية الثاقبة لمنصور بن زايد قادت "مانشستر سيتي" إلى اللقب الأغلى

ذياب بن زايد
11 يونيو 2023 12:32

 هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي، بمناسبة تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه جاء نتيجة للرؤية الثاقبة التي يمتلكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي أثمر عنها تحقيق اللقب الأغلى بكل جدارة واستحقاق رغم المنافسة القوية من أقوى أندية القارة.

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وقال سموه: "بقيادة الشيخ منصور بن زايد وجهوده الحثيثة تحول مانشستر سيتي إلى رقم صعب محلياً وقارياً، وفوزه باللقب الأوروبي الأكبر يرسخ مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم، ويعكس تفرد النموذج الرياضي الذي يقدمه النادي".

كما هنأ سموه أعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، والقائمين على النادي، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والألقاب.

المصدر: وام
منصور بن زايد
مانشستر سيتي
ذياب بن زايد
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