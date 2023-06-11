«الشُعبة البرلمانية» تشارك في الجلسة الخامسة للبرلمان العربي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الخامسة للبرلمان العربي التي عقدت أمس، في جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتضم مجموعة الشُعبة البرلمانية الإماراتية محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال محمد اليماحي: «إن جلسة البرلمان العربي اعتمدت اليوم (أمس) برئاسة معالي عادل العسومي، رئيس البرلمان، مشاريع القرارات المرفوعة من لجان البرلمان العربي، وبحثت مستجدات التطورات السياسية في الدول العربية، وفي مقدمتها السودان الشقيق».

من جانبها، أكدت ناعمة الشرهان، أهمية جلسة البرلمان العربي التي تمخض عنها الكثير من القرارات المهمة المتعلقة بالقضايا العربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، معربة عن تطلعها لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع بما يحقق الاستقرار لدولنا العربية، ويحقق طموحات الشعب العربي في العيش بأمن واستقرار.

وأشارت إلى أن جلسة أمس تزامنت مع اختتام دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي الذي حفل خلال فترة انعقاده بالعديد من المبادرات والأنشطة، ويعد من أبرز المؤسسات الفاعلة في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وهدفه الأساسي يتلخص في تحقيق المصلحة العليا لدولنا العربية، والنهوض بها على المستويات كافة.

وأضافت أن الجلسة اعتمدت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب الذي تضمن توصيات حول إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، ومشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، ومذكرة حول مدى الحاجة إلى إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة التنمر، حيث إن التنمر جريمة معقدة، وتحتاج إلى تعاون جميع الجهات في ظل انتشارها السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تعزيز الاستثمار

قال أحمد بوشهاب: «جلسة البرلمان العربي ناقشت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وتضمن التقرير مسودة مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، كما تم عرض مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ومناقشة المقترح الخاص بتفعيل الجهاز العربي للتسويق، باعتباره إحدى آليات دعم القطاع الخاص لتسويق المنتجات العربية ومنافستها عالمياً، لتوحيد معايير جودة المنتجات العربية».

العمل العربي

ثمنت شذى النقبي مبادرات وجهود اللجنة التشريعية بالبرلمان العربي، مؤكدة أهمية تنفيذ مقترحاتها لتعزيز العمل العربي المشترك، والتعاطي الإيجابي مع أولويات المواطن العربي، خاصة في الجوانب التشريعية، وفي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الجلسة ناقشت مشاريع اللجنة المرفوعة إليها، ومن أبرزها، مشروع خريطة طريق برلمانية عربية لمكافحة عمالة الأطفال في المنطقة العربية بحلول عام 2026، كما تم بحث رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.