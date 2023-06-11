سفيرة الإمارات تلتقي وزير التجارة والصناعة النرويجي

أوسلو (وام)

اجتمعت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج، مع معالي جان كريستيان فيستر، وزير التجارة والصناعة النرويجي، حيث بحثت معه أهمية تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومملكة النرويج على كل الأصعدة، والتأكيد على تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب ملف مكافحة تغير المناخ والتحول الأخضر. وأشادت سعادتها بالعلاقات بين دولة الإمارات والنرويج، واستعرضت مع معاليه تحضيرات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي خلال نوفمبر المقبل.