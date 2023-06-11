الإمارات وتركيا..  شراكة وثيقة في السياحة والطيران

أبوظبي (وام)

قدمت دولة الإمارات وتركيا نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع السياحة والطيران مع زيادة عدد الرحلات والنمو في حركة التدفقات السياحية بين البلدين الصديقين. ونجحت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز رحلاتها إلى تركيا على مدار السنوات الماضية، في خطوة استهدفت مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة.

وأكدت الناقلات الوطنية، أن قطاع النقل الجوي لعب دوراً حيوياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركياً طوال السنوات الماضية لكونه شرياناً حيوياً لقطاعي السياحة والأعمال. وأكدت نجاحها في زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات التركية في ظل ارتفاع الطلب من قبل المسافرين، إلى جانب توفير رحلات موسمية خلال فترة الصيف.

«طيران الإمارات»

تسيِّر «طيران الإمارات» 21 رحلة أسبوعياً إلى مطار إسطنبول عبر طائرات «بوينغ 777» و«ايرباص A380»، بالإضافة إلى رحلتين بالشراكة مع فلاي دبي.

وبدأت «طيران الإمارات» اعتباراً من مطلع أكتوبر 2021 تقديم أول خدمة يومية منتظمة بطائرة «إيرباص A380» العملاقة إلى مدينة إسطنبول، لتوفر بذلك 517 مقعداً، بتوزيع الدرجات الثلاث، حيث تساعد زيادة السعة على تعزيز الحركة بين البلدين، وتجلب مزيداً من السياح في حقبة ما بعد الجائحة. ونقلت «طيران الإمارات» منذ بدأت خدمة تركيا قبل 34 عاماً وحتى سبتمبر 2021، ما يزيد على ستة ملايين مسافر على أكثر من 23 ألف رحلة.

«الاتحاد للطيران»

كشفت «الاتحاد للطيران» من جانبها عن تسييرها 10 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار إسطنبول، بعد أن دشنت أولى رحلاتها إلى تركيا اعتباراً من يونيو 2009 بواقع 4 رحلات أسبوعياً. واستأنفت الاتحاد للطيران، رحلاتها التجارية بين أبوظبي والعاصمة التركية إسطنبول ابتداء من 17 يناير 2021، بعد توقف بسبب جائحة «كوفيد - 19»، حيث بدأت هذه الخدمة برحلتين أسبوعيتين على متن طائرة «بوينغ 787-9 دريملاينر».

«العربية للطيران»

تسير «العربية للطيران» 50 رحلة أسبوعياً إلى تركيا تنطلق من إمارتي الشارقة وأبوظبي، وتشمل الرحلات الموسمية، بواقع 45 رحلة أسبوعياً من مطار الشارقة الدولي، و5 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي.

وتتوزع رحلات «العربية للطيران» بواقع 10 رحلات أسبوعياً من الشارقة إلى إسطنبول، بالإضافة إلى 7 رحلات أسبوعياً من الشارقة إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي، إلى جانب رحلات موسمية بواقع رحلة يومية إلى أنطاليا، وثلاث رحلات يومياً إلى طربزون.. فيما تسيِّر «العربية للطيران أبوظبي» نحو 5 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي.

«فلاي دبي»

قالت «فلاي دبي» إنها بدأت رحلاتها إلى تركيا في عام 2010 بإطلاق رحلات يومية إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي، فيما تسير حالياً رحلات إلى خمس وجهات في تركيا هي أنقرة وبودروم وطرابزون، إضافة إلى مطارين في إسطنبول، وهما صبيحة ومطار إسطنبول الدولي. وأضافت الناقلة أنها ستقوم خلال فترة ذروة السفر بين يونيو وسبتمبر من العام الجاري بتشغيل ما يصل إلى 102 رحلة أسبوعية بين مطار دبي الدولي والوجهات الخمس التي تخدمها في تركيا، لتوفر خيارات سهلة للمسافرين خلال موسم العطلات، مشيرة إلى أن الوجهات التركية تحظى بطلب عالٍ من المسافرين من دولة الإمارات إضافة إلى المسافرين القادمين من وجهات، مثل الهند والمملكة العربية السعودية وباكستان على شبكة «فلاي دبي» و«طيران الإمارات» ضمن رحلات الرمز المشترك.

«ويز إير أبوظبي»

بدأت «ويز إير أبوظبي» اعتباراً من مطلع يونيو الجاري رحلاتها إلى أنطاليا التركية أيام الثلاثاء والخميس والسبت ضمن موسم الصيف الحالي، إلى جانب رحلاتها إلى العاصمة التركية أنقرة التي انطلقت اعتباراً من 19 يناير الماضي، في ظل التزام الناقلة بتزويد المنطقة بالمزيد من خدمات السفر المناسبة ومنخفضة التكلفة.