«أبوظبي للدعم الاجتماعي» ومدرسة «42 أبوظبي» تتعاونان لتأهيل جيل من المبرمجين

أبوظبي (الاتحاد)

نظَّمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بالتعاون مع «42 أبوظبي»، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي التي تعتمد منهجية التعلُّم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، جلسةً تعريفيةً لصالح عدد من المستفيدين من خدمات «الهيئة» من مواطني دولة الإمارات في أبوظبي.

وتشكِّل هذه الجلسةُ بدايةَ تعاونٍ مشتركٍ بين مدرسة 42 أبوظبي و«الهيئة»، لإتاحة المجال أمام المستفيدين من خدماتها للتعرُّف على منهجية التعلُّم الذاتي المشترَك عبر المشاريع العملية والألعاب التي تقدِّمها المدرسة، والتي تسهم في توفير مسارات تعليمية مرنة بالاعتماد على التعلُّم من خلال المشاريع؛ بهدف تمكين الطلاب من خوض تجربة تعليمية رائدة.

وأثمرت الجلسةُ انضمام 16 مواطناً ومواطنةً من مستفيدي «الهيئة» إلى برنامج المدرسة، لبدء رحلتهم في مجال تعلُّم البرمجة الذي أصبح من أبرز المجالات الحيوية في عصرنا الحالي، وستعمل المدرسة و«الهيئة» على تنظيم جلسات إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين.

قال قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: جاءت هذه المبادرة المشترَكة بين «الهيئة» ومدرسة «42 أبوظبي»، لتفتح لمستفيدي «الهيئة» نافذةً جديدةً على مجالات متخصِّصة من شأنها تزويدهم بمهارات تساعدهم على تعزيز مصادر دخلهم وتنويعها، وتمكينهم من توفير حياة كريمة لأسرهم.

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة «42 أبوظبي»: «استضافة هذه الجلسة ترسِّخ دور مدرسة 42 أبوظبي حاضنةً للمواهب تسهم في تأهيل الكفاءات والمواهب الإماراتية وصقلها في مجال البرمجة، لتمكينها من المساهمة في قيادة مسيرة التحوُّل الرقمي في إمارة أبوظبي».

وشهدت مدرسة 42 أبوظبي منذ انطلاقتها انضمام 475 طالباً إليها، منهم 139 طالباً وطالبة من مواطني الإمارات، وأثمرت شبكةُ الشراكات الناجحة، التي طوَّرتها المدرسة خلال العام الجاري، توفير 358 فرصة عمل وتدريب لطلابها، منها 109 فرص لرعاية الطلاب الإماراتيين.