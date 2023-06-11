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افتتاح معرض «بشاير العيد» في أم القيوين

ماجد بن سعود المعلا يفتتح معرض «بشاير العيد»
11 يونيو 2023 05:05

أم القيوين (وام) 

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افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أمس الأول، معرض «بشائر العيد» الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أم القيوين لمدة ثلاثة أيام؛ بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي.
حضر الافتتاح - الذي أُقيم في مقر قاعة الاتحاد للمناسبات محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وعدد من الفنانين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وجمع غفير من الجمهور.
وتفقد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا  أقسام المعرض الذي يضم 70 مشاركة منوعة من مختلف الأنشطة، منها المجوهرات والأزياء النسائية والرجالية والعطور والأواني والمواد الغذائية والحلويات، إلى جانب البرامج السياحية والعروض الترفيهية. ويشهد المعرض مشاركة سيدات ورائدات الأعمال، اللاتي يسوقن لأنشطتهن التجارية في مختلف المجالات.

أم القيوين
ماجد بن سعود بن راشد المعلا
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