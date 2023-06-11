«الأعمال الخيرية» تطلق حملة الأضحى

عجمان (وام)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، «حملة الأضحى» لعام 2023، مستهدفة تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الخيرية والإنسانية بقيمة تقدر بـ 17 مليون درهم، وذلك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ومن أهم هذه المشاريع: ذبح وتوزيع الأضاحي من الأبقار والأغنام، حج البدل، العون الغذائي، كفالة الأيتام، بناء المساجد، حفر الآبار، بناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، توزيع المصاحف، تفريج كرب الغارمين، كسوة العيد، وغيرها من المشاريع الإنسانية والخيرية.

وأكد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام لـ«الهيئة»، أن حملة الأضحى تتزامن هذا العام مع عددٍ من الزيارات الميدانية للمناطق المحتاجة في دول عدة، مثل النيجر وموريتانيا وبنين.