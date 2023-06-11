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القنصلية الصينية بدبي تنظم مبادرة «المشي الأخضر»

مشاركون في المبادرة (وام)
11 يونيو 2023 05:05

أبوظبي (وام)

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 نظمت القنصلية الصينية في دبي، بالتعاون مع جمعية تعزيز التعاون والتنمية على طريق الحرير في بكين، مبادرة بعنوان «المشي الأخضر في دبي»؛ بهدف تعزيز الوعي بأسلوب حياة منخفض الكربون، وتقليل استهلاك الطاقة، ودعم جهود الإمارات في استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف لتغير المناخ «COP28» نهاية العام الجاري. حضر الفعالية، الشيخ محمد جمال بن عبدالعزيز بن حميد القاسمي، ولي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من ممثلي الشركات وأبناء الجالية الصينية في دولة الإمارات. وجاءت الفعالية من أجل إبراز دور الصين ودعمها لدولة الإمارات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمساهمة في الجهود الخاصة لمكافحة تغير المناخ وحماية الكوكب الأخضر، بالتزامن مع فعاليات أخرى في أماكن في مدن صينية، مثل: بكين ودالاد بانر وأوريوس، ومنغوليا الداخلية.
 وأكد لي شيوي هانغ القنصل الصيني، دعم بلاده لدولة الإمارات في جميع مبادراتها الهادفة إلى تقليل الانبعاثات تزامناً مع استضافة مدينة «إكسبو دبي» خلال العام الجاري لـ «COP28»، والخروج بنتائج مثمرة في مسألة التغير المناخي.

دبي
طريق الحرير
بكين
الطاقة
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