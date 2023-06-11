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إغلاق حديقة «بينونة» حتى نهاية سبتمبر

إغلاق حديقة «بينونة» حتى نهاية سبتمبر
11 يونيو 2023 05:05

هالة الخياط (أبوظبي)

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، إغلاقها مؤقتاً حديقة بينونة داخل جزيرة أبوظبي بهدف إجراء أعمال الصيانة الشاملة في الحديقة والتي ستستمر حتى 30 سبتمبر المقبل.
ويأتي المشروع ضمن إطار التزام بلدية مدينة أبوظبي بتوفير أفضل المرافق الترفيهية والخدمية، وتزويدها بالاحتياجات والخدمات الضرورية لإسعاد الزوار ومرتادي هذه الحدائق والمرافق.
وشهد مايو الماضي، إنجاز البلدية مشروع تركيب عدد جديد من دورات المياه الإلكترونية المتنقلة في الحدائق التابعة لها على كورنيش أبوظبي، حيث تم تركيب وحدتين جديدتين في حديقة «البوم»، حيث توفر دورات المياه الإلكترونية بيئة صحية تتوافر فيها الخدمات كافة التي تلبي احتياجات مرتادي الحدائق، عبر استخدام هذه الدورات مقابل أجر مالي رمزي بسيط.
وحدثت البلدية دورات المياه الإلكترونية القائمة على امتداد شارع الكورنيش من خلال تزويدها بنظام للطوارئ، وطلب الاستغاثة والإخلاء، وتعزيز إجراءات السلامة والبيئة في هذه المرافق الخدمية.
وتم ضمن نطاق المشروع أيضاً تحديث هذه الوحدات المتنقلة لخدمة أصحاب الهمم، حيث تم تزويدها بمسارات، ومنحدرات خاصة بأصحاب الهمم، وتأهيلها بإضافة التجهيزات الفنية الضرورية لخدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع.
وفي مارس الماضي، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير أربع دورات مياه عامة في حدائق ومتنزهات شارع الخليج العربي، بهدف رفع كفاءة أصول مرافق الحدائق العامة، وتعزيز المظهر الحضاري لحدائق العاصمة من أجل خدمة رواد، وزوار الحدائق، والمتنزهات العامة.
وتضمنت أعمال التطوير وإعادة التأهيل، الأجهزة والتمديدات الصحية والكهربائية كافة، والبلاط، وسيراميك الأرضيات والحوائط، والأبواب الداخلية والخارجية، وتركيب الأجهزة الصحية، والأحواض الجديدة المصنوعة من «الستينلس ستيل» المقاوم للصدأ، والتي تتميز بالجودة العالية، والقدرة على التحمل، مع قلة تكاليف الصيانة.
إضاءة
تم تركيب إضاءة جديدة موفرة للطاقة، وأبواب جديدة، وكذلك تركيب أجهزة كهربائية جديدة لتجفيف اليد، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات الخارجية لدورات المياه. وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تهيئة جميع مرافقها الخدمية لتكون متوافقة مع احتياجات أصحاب الهمم، ومن هذا المنطلق تم توفير دورة مياه في كل مبنى لخدمة أصحاب الهمم، مزودة بمعدات حسب المواصفات القياسية العالمية، وإنشاء ممرات مشاة، ومنحدرات توفر وصول أصحاب الهمم إلى المرافق بسهولة وأمان.

حديقة بينونة
بلدية أبوظبي
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