بلدية دبي تنجز  13 مشروعاً زراعياً  خلال العام الجاري

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت بلدية دبي عن إنجاز 13 مشروعاً نوعياً خلال العام الجاري خاصة بالزراعة التجميلية في الطرق والميادين والتقاطعات القائمة بالإمارة وبمساحة مليوني متر مربع، وستشمل 10 مشاريع لخطوط الري الآلي والتي ستبلغ أطوال خطوطها الرئيسية 1300 متر، في حين تبلغ خطوط الري الفرعية 621 ألف متر.

كما ستعمل على ترقية محطات الضخ القائمة شبكات الري الرئيسية، إضافة إلى تطوير النظام الذكي لإدارة شبكة المياه المعاد تدويرها وبتكلفة إجمالية تتجاوز 470 مليون درهم، وستدعم هذه المشاريع خطط البلدية في تعزيز الاستدامة البيئية، وتخضير دبي بشكل كبير يفوق المعدلات السابقة، ومنها الاستخدام الأمثل لمياه الري المعالجة وإدارتها وإضافة العناصر التجميلية، مع استخدام الأشجار والنباتات المحلية.

وستنفذ البلدية مشاريع ترقية وتعديل لمحطات الضخ وشبكات الري الرئيسة في إمارة دبي، حيث سيعمل المشروع على ترقية وتعديل محطات الضخ القائمة، والتي تشمل شبكات الري الرئيسية، منها مضخة ورسان والتي بدورها ستساعد على تحسين الضغط والتدفق لمناطق الخوانيج والعوير ومزهر ومردف، فيما سيتم إنشاء مضخة التقوية في شارع العين لتشمل مناطق ند الشبا والليسيلي والمرموم ومرغم.

شبكات الري

يشمل المشروع شبكات الري الرئيسة في شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والمناطق المجاورة، مع إنشاء خط رئيسي لتغذية مدينة محمد بن راشد والمناطق المجاورة، والذي سيسهم في تصريف المياه المعاد تدويرها من محطة معالجة جبل علي بصورةٍ أمثل، وإدارة توزيع المياه بكفاءة عالية وربط نظام سكادا الذكي لجميع شبكات وأنظمة الري في الإمارة.

وتعد مشاريع نظام الري الآلي والزراعة التجميلية في مناطق وشوارع وميادين إمارة دبي من المشاريع الرئيسة التي سوف تنجزها بلدية دبي خلال العام الجاري، والتي ستشمل تقاطعات الطرق الضخمة في الإمارة على شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل وشارع أم سقيم.