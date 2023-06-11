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«الأرصاد» تراقب «بيبر جوي» ولا تأثير على الدولة

«الأرصاد» تراقب «بيبر جوي» ولا تأثير على الدولة
11 يونيو 2023 05:05

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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أكد أحدث تقرير أصدره المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المدارية ببحر العرب بيبر جوي، عدم تأثر الدولة بالحالة المدارية، خلال الأيام الخمسة المقبلة. وما زال تصنيف الحالة إعصاراً من الدرجة الأولى.
وأفاد التقرير، وهو الخامس، بأن الوضع الحالي إعصار من الدرجة الأولى يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 17.0 شمالاً وخط طول 67.5، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز ما بين 135 و150 كم/ الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.
وأضاف التقرير، أن من المتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار الإعصار المداري من الدرجة الأولى خلال الـ12 ساعة القادمة، ثم يتعمق إلى الدرجة الثانية في ساعات الليل حتى الصباح الباكر، ثم يضعف الإعصار إلى الدرجة الأولى صباح الغد، ويصبح اتجاه الإعصار لشمال بحر العرب، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز ما بين 140 و165 كم/ س، وسرعة تحرك الإعصار 7 كم/ س.
ووفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن المركز، يتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية - صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر.
وبالنسبة إلى حركة الرياح، فتكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
الطقس رطب صباحاً
يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر. وبالنسبة إلى الرياح، فتكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

المركز الوطني للأرصاد
السحب الركامية
بحر العرب
الرياح
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