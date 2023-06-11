ورشة عمل للمتخصصين في الأمن البحري والغواصين

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، ورشة عمل تخصصية بالأمن البحري، بالشراكة مع جهات متخصصة في الأمن البحري، وحضور 35 منتسباً يمثلون الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومركز شرطة الموانئ، وإدارة أمن المتفجرات، وإدارة حماية الشخصيات.

وتستهدف ورشة العمل المتخصصين في الأمن البحري والغواصين في شرطة دبي، بهدف مناقشة أحدث التقنيات والأساليب في العمل التخصصي البحري، وبحث سبل التعاون المستقبلي في إطار عمل دورات وتدريبات وسيناريوهات مشتركة بين الجهات المشاركة.

وشهد العميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد هشام السويدي، مدير إدارة أمن المتفجرات، وعدد من الضباط والمنتسبين، ورشة العمل.

قال العميد مصبح سعيد الغفلي، إن الورشة تأتي في إطار تعزيز الجهود الوقائية في استشراف مستقبل العمل الأمني في القطاع البحري، وبحث سبل التعاون والتدريب مع الجهات التخصصية العالمية الضليعة في المجال، سعياً خلف تطوير منظومة العمل الأمني والجنائي، والوقوف على التحديات ذات الصلة، والخروج بتوصيات عمل مشتركة تخدم أهداف الورشة.

وأكد أن الورشة تخدم الجانب الأمني وتعمق الشراكة والتعاون، وتعزز الخبرة والجانب المعرفي بين جميع الفرق الأمنية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تعزز المنظومة الأمنية من خلال الشراكة الفاعلة بين الجهات المعنية.

وتضمنت الورشة محاضرة حول تحديات قطاع الأمن البحري، ثم ناقشت في جلسة عصف ذهني، آليات التدريب المشتركة، وسبل تطوير المعدات البحرية، وعلوم الأدلة الجنائية وكيفية جمع الأدلة وحفظها وفق الإجراءات العالمية لمسرح الجريمة تحت الماء.

فعاليات توعوية للطلبة

نظمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فعاليات توعية لطلبة مدرسة كينجز دبي؛ بهدف التعريف بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع في سبيل تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراده.

وأكد الرائد علي يوسف آل علي رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن فرق العمل وبتوجيهات من العميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تواصل فعاليات النزول الميداني إلى مختلف مدارس إمارة دبي لنشر التوعية للطلبة بمهام الشرطة والخدمات الشرطية، إلى جانب نشر التوعية حول بعض المشكلات والظواهر والتحديات التي تواجه الجيل الشاب من مختلف الأعمار.