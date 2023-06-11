عبدالله المري يترأس اجتماع مجلس القيادات التنفيذية بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية، وذلك في أكاديمية شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.

وتم خلال الاجتماع استعرض القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، بالإضافة إلى البرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية وآخر المستجدات الإدارية.

واستمع معالي الفريق المري وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرحٍ حول الأعمال التطويرية والتحسينية لمرافق أكاديمية شرطة دبي، وإجمالي المبادرات على مستوى شرطة دبي وتقرير المشاريع الاستراتيجية، وسياسة نشر الأخبار، وتنفيذ مبادرة «على دربك»، وعددٍ من المواضيع الأخرى الخاصة بإسعاد المتعاملين.

وفي ختام الاجتماع، أثنى معالي الفريق عبد الله خليفة المري على الإنجازات التي تحققت من فرق العمل في مختلف القطاعات الجنائية والمرورية والإدارية، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي أسهمت في تحقيق الأهداف المختلفة في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد أفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لهم.