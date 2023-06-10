رئيس الدولة: بحثت مع الرئيس التركي تعزيز العلاقات الاستراتيجية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إنه بحث مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، اليوم السبت.

وكتب سموه على «تويتر»: «سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «بحثنا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام».

وأكد سموه أن «الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم».

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد وصل، اليوم السبت، إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل للجمهورية التركية.