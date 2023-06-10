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رئيس الدولة يصل إلى تركيا في زيارة عمل

رئيس الدولة يصل إلى تركيا في زيارة عمل
10 يونيو 2023 19:55

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم السبت، إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل للجمهورية التركية الصديقة، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية، ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

  • كان في استقبال سموه لدى وصوله المطار، فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.
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كما كان في الاستقبال معالي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.. فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

يرافق سموه، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
تركيا
زيارة عمل
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