الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:10 والثاني عند الساعة 06:46 والجزر الأول عند الساعة 12:45 والثاني عند الساعة 01:19.

ونوه المركز إلى أن بحر عُمان سيكون خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والثاني عند الساعة 04:48 والجزر الأول عند الساعة 09:02 والثاني عند الساعة 22:45.