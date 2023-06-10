وفد الهلال يطلع على المشاريع الإنسانية ويزور عدداً من الأسر السورية المتضررة من الزلزال

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف، ضمن عملية "الفارس الشهم2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عدداً من المشاريع التي تم إقرارها في بعض المحافظات السورية، استكمالاً للعطاء المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأشقاء في الجمهورية العربية السورية جراء الزلزال الذي تعرضت له خلال فبراير الماضي.

واطلع الوفد الزائر على مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع، ومشروع صيانة وإعادة تأهيل 40 مدرسة في محافظة اللاذقية، كما زار الوفد عدداً من العائلات المتضررة من جراء زلزال 6 فبراير، دعماً للأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

وقال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر الإماراتي إن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً تواصل عطاءها الإنساني والإغاثي إلى الشعب السوري الشقيق منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال، مشيراً إلى أن وفد الهلال الأحمر الإماراتي مستمر في تنفيذ مبادراته ومشاريعه الإنسانية في كل القطاعات التعليمية والاجتماعية والصحية من أجل الأشقاء السوريين.

بدوره، أوضح محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة بالهلال الأحمر الإماراتي، أن زيارة وفد الهلال الأحمر الإماراتي إلي عدد من المناطق والأسر السورية تأتي بهدف الاطلاع علي احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم، علاوة على وضع خطط لمبادرات مستقبلية لدعم المجتمع السوري.

جدير بالذكر، أن "عملية الفارس الشهم 2 " أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 185 طائرة وثلاث سفن محملة بالمواد الغذائية الاساسية والادوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.