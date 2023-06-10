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توضيح من الأرصاد بشأن الحالة المدارية في بحر العرب

توضيح من الأرصاد بشأن الحالة المدارية في بحر العرب
10 يونيو 2023 14:44

 أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية ببحر العرب "بيبرجوي" ما زالت عند تصنيف "إعصار من الدرجة الأولى"، مجدداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير له على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة.

 وأفاد المركز في تقرير له اليوم بأن الإعصار يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 17.0 شمالاً وخط طول 67.5 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 150 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

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وأوضح أنه من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، من المتوقع استمرار الإعصار المداري من الدرجة الأولى خلال الـ 12 ساعة القادمة، ثم يتعمق إلى الدرجة الثانية في ساعات الليل حتى الصباح الباكر، ثم يضعف إلى الدرجة الأولى صباح الغد ويصبح اتجاهه لشمال بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 140 - 165 كم/ س وسرعة تحرك الإعصار 7 كم/ س.

المصدر: وام
الوطني للأرصاد
بحر العرب
الأرصاد
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